На фоне многочисленных жалоб: комиссия проверит, насколько правомерно выключают свет украинцам
Источник:"Интерфакс-Украина"
Нацкомиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг анонсировала вторую волну проверок операторов системы распределения электроэнергии. Комиссия будет проверять, насколько справедливо происходят плановые отключения.
Соответствующие постановления о проведении выездных проверок были приняты на заседании 27 декабря. Случилось это после многочисленных жалоб потребителей.
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Любопытно, что часть операторов систем распределения будут проверять повторно. В этот список попали:
- Винницаоблэнерго,
- Закарпатьеоблэнерго,
- ДТЭК Киевские электросети,
- ДТЭК Киевские региональные электросети,
- Львовоблэнерго,
- ДТЭК Одесские электросети,
- Полтаваоблэнерго,
- Тернопольоблэнерго,
- Хмельницкоблэнерго.
Член комиссии Ольга Бабий в ходе заседания отметила, что в регулятор поступает очень большое количество жалоб потребителей по осуществлению операторами систем распределения отключений электроэнергии.
Это уже вторая волна проверок. Будет еще третья и четвертая, потому что жалоб очень много,
– отметила она.
На что жалуются потребители
Обычно потребители недовольны неравномерным распределением электроэнергии, а также отсутствием уведомления со стороны операторов о перерывах в электроснабжении.
При каком условии новогодние праздники пройдут без аварийных отключений света
Как рассказал премьер Денис Шмигаль во время заседания правительства, в Украине, наконец, уменьшается количество аварийных отключений. В то же время, украинский премьер отметил, что Россия не собирается остановить ракетный террор и готовится продолжить атаки на нашу энергосистему.
Так что находимся в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам. Это может произойти никогда: сегодня, завтра или даже в канун Нового года. Хочу подчеркнуть: в случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений,
– подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что враг в первую очередь стремится посеять страх и панику. Но это ему не удастся.