На фоне многочисленных жалоб: комиссия проверит, насколько правомерно выключают свет украинцам

Нацкомиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг анонсировала вторую волну проверок операторов системы распределения электроэнергии. Комиссия будет проверять, насколько справедливо происходят плановые отключения.

Соответствующие постановления о проведении выездных проверок были приняты на заседании 27 декабря. Случилось это после многочисленных жалоб потребителей.

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Любопытно, что часть операторов систем распределения будут проверять повторно. В этот список попали:

Винницаоблэнерго,

Закарпатьеоблэнерго,

ДТЭК Киевские электросети,

ДТЭК Киевские региональные электросети,

Львовоблэнерго,

ДТЭК Одесские электросети,

Полтаваоблэнерго,

Тернопольоблэнерго,

Хмельницкоблэнерго.

Член комиссии Ольга Бабий в ходе заседания отметила, что в регулятор поступает очень большое количество жалоб потребителей по осуществлению операторами систем распределения отключений электроэнергии.

Это уже вторая волна проверок. Будет еще третья и четвертая, потому что жалоб очень много,

– отметила она.

На что жалуются потребители

Обычно потребители недовольны неравномерным распределением электроэнергии, а также отсутствием уведомления со стороны операторов о перерывах в электроснабжении.

При каком условии новогодние праздники пройдут без аварийных отключений света

Как рассказал премьер Денис Шмигаль во время заседания правительства, в Украине, наконец, уменьшается количество аварийных отключений. В то же время, украинский премьер отметил, что Россия не собирается остановить ракетный террор и готовится продолжить атаки на нашу энергосистему.

Так что находимся в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам. Это может произойти никогда: сегодня, завтра или даже в канун Нового года. Хочу подчеркнуть: в случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений,

– подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что враг в первую очередь стремится посеять страх и панику. Но это ему не удастся.