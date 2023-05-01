По всей Украине раздается масштабная воздушная тревога: в наше пространство заходят ракеты

В Украине началась масштабная воздушная тревога. Предварительно, враг запустил ракеты.

Мониторинговые группы сообщают, что минимум 5 бортов вражеской авиации "отстрелялись". Во многих областях уже объявлена воздушная тревога. Детальнее о ситуации в Украине – расскажет 24 Канал.

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По данным мониторинговых групп, есть цели в воздушном пространстве Украины в направлении Черкасской, Сумской и Полтавской области.Зафиксировано движение ракет в сторону Черкасс.Первые крылатые ракеты заходят в воздушное пространство Украины в Сумской области.Запад Украины – также ракетная опасность. Сейчас воздушная тревога раздается во всех регионах.



Тревога раздается по всей Украине / Скриншот

Повторных пусков нет. Радиограммы сейчас отчитываются о предыдущих запусках.Предварительно, борта Ту-95мс совершили пуски и отчитались об этом наземному диспетчеру. Пока невозможно определить имитационные это пуски или нет. Повторные команды на пуски периодически продолжаются, обычно по одной.По состоянию на данный момент в воздушном пространстве Украины еще не зафиксированы вражеские ракеты.В столице также объявлена воздушная тревога.



Актуальная карта воздушных тревог / Скриншот

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.По Украине распостраняются воздушные тревоги. Мониторинговые группы сообщают, что были пуски ракет Каспийского моря. Также есть информация, что самолеты россиян только входят в пусковые рубежи.

Важно! Не игнорируйте сигналы тревоги. Также помните о правиле двух стен!