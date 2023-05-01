По всей Украине раздается масштабная воздушная тревога: в наше пространство заходят ракеты

1 мая 2023, 03:41
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В Украине началась масштабная воздушная тревога. Предварительно, враг запустил ракеты.

Мониторинговые группы сообщают, что минимум 5 бортов вражеской авиации "отстрелялись". Во многих областях уже объявлена воздушная тревога. Детальнее о ситуации в Украине – расскажет 24 Канал.

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4:27 По данным мониторинговых групп, есть цели в воздушном пространстве Украины в направлении Черкасской, Сумской и Полтавской области.4:23 Зафиксировано движение ракет в сторону Черкасс.4:22 Первые крылатые ракеты заходят в воздушное пространство Украины в Сумской области.4:12 Запад Украины – также ракетная опасность. Сейчас воздушная тревога раздается во всех регионах.


Тревога раздается по всей Украине / Скриншот

3:54 Повторных пусков нет. Радиограммы сейчас отчитываются о предыдущих запусках.3:53 Предварительно, борта Ту-95мс совершили пуски и отчитались об этом наземному диспетчеру. Пока невозможно определить имитационные это пуски или нет. Повторные команды на пуски периодически продолжаются, обычно по одной.3:50 По состоянию на данный момент в воздушном пространстве Украины еще не зафиксированы вражеские ракеты.3:41 В столице также объявлена воздушная тревога.


Актуальная карта воздушных тревог / Скриншот

3:32 Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.3:22 По Украине распостраняются воздушные тревоги. Мониторинговые группы сообщают, что были пуски ракет Каспийского моря. Также есть информация, что самолеты россиян только входят в пусковые рубежи.

Важно! Не игнорируйте сигналы тревоги. Также помните о правиле двух стен!

Автор: Софія Ковнір