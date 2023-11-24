Вьюги и снегопады: в Украине резко ухудшится погода

В большинстве регионов Украины 26 – 27 ноября ожидаются сложные погодные условия. В Украину придут сильные снегопады и метели.

Сильные снегопады ожидаются в Киевской, Черниговской, Черкасской и Одесской областях. Также в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях прогнозируют сильные мокрый снег и дождь, местами гололед.

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В Украине навалит до полуметра снега

Синоптики прогнозируют прирост снежного покрова в указанных областях 20 – 30 сантиметров, а местами даже 40 – 50 сантиметров. Также ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица.

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут дожди. Во многих регионах Украины передается усиление ветра.

Синоптики предупреждают, что сложные погодные условия приведут к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в большинстве областей страны, прекращению работы портов на побережье морей; нарушение и прекращение движения транспорта на дорогах Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

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