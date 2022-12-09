"Как выжить, когда тебя убивают": в Украине снимают 2 новых документальных фильма об оккупации

Объединение Украинских Продюсеров (ОУП) снова взялось за производство фильмов об оккупированном Мариуполе и уже освобожденном Гостомеле. На этот раз представят сразу 2 документальные ленты.

Как сообщили журналистам 24 канала в ОУП, фильмы будут рассказывать личные истории украинцев, которые пережили либо до сих пор переживают российскую оккупацию.

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Фильмы будут иметь название:

"Мариуполь. Оккупация";

"Как выжить, когда тебя убивают".

Первый исследует, как жил украинский город Мариуполь в апреле – сентябре 2022 года. То есть во время оккупации русскими войсками. А "Как выжить, когда тебя убивают" повествует историю, как незнакомые люди, соседи по жилому комплексу, 15 дней провели в заброшенном доме в оккупированном Гостомеле, сочетании единственной задачей – выжить.

Реальность страшнее воображения: что создатели говорят о кинолентах

"Мариуполь. Оккупация" станет вторым фильмом цикла Объединения Украинских Продюсеров о Мариуполе. "Мариуполь. Неутраченная надежда" – вышел в августе 2022 года и рассказывал о том, как российская оккупация пришла в Мариуполь.

Режиссером фильмов является Максим Литвинов. Он рассказал, что фильм "Мариуполь. Оккупация" состоит из трех частей:

вход русских военных;

жизнь во время оккупации;

изменения в настроениях горожан.

На какие типы поведения разделились люди, какой была логика коллаборационистов. Что говорили те, кто приветствовал "русский мир" – в уничтоженном русскими городе. Почему остались и как выживают? Как и "Не утраченная надежда", это фильм-свидетельство, когда простые люди рассказывают, что с ними происходило,

– отметил Максим Литвинов.

Фильм "Как выжить, когда тебя убивают" режиссер называет это фильмом-метафорой об обществе во время войны. Автор идеи и креативная продюсер фильма "Как выжить, когда тебя убивают" Юлия Федец говорит, что эта документалистика относится к фильмам, которые убеждают: реальность страшнее воображения.

"Я увлекаюсь всеми героями фильма. Выжить в условиях, в которые они были поставлены, это феноменальный успех. Они сделали это благодаря себе, своим человеческим качествам, чертам характера, правильным решениям и действиям. Из-за чего пришлось пройти этой группе людей? Что герои поняли о себе и других и, наконец, помогло группе остаться в живых – на эти вопросы мы ищем ответы. Чтобы понять, как выжить, когда тебя убивают", – объяснила она.

Продюсер обоих фильмов и соучредитель Объединения Украинских Продюсеров Владимир Бородянский отмечает, что их темы логически следуют за развитием событий в Украине.

Фильмы находятся на этапе монтажа и планируются к запуску в конце года.

Первые фильмы ОУП освещали начало войны, теперь внимание документалистов перешло к этапу жизни рядом с вооруженным врагом, которым может убить тебя просто так просто потому, что ему захочется. Это снова — об исследовании человеческой природы, ее высотах и глубинах, поведении, мыслях и чувствах людей в предельном состоянии.

Добавим, что Объединение Украинских Продюсеров основано в марте 2022 года семью опытными ТВ и кино-продюсерами специально для съемок кино о предпосылках, ходе и последствиях российской агрессии против Украины.