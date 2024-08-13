В Украине снова звучала воздушная тревога: была ракетная опасность
Утром 13 августа по всей Украине раздался сигнал воздушной тревоги из-за ракетной опасности, связанной со взлетом истребителя МИГ-31К.
Следует сказать, что в Украине всю ночь продолжалась угроза от ударных дронов, в нескольких областях прозвучали взрывы. Об отбое тревоги по "Шахедам" объявили только около семи утра, и вот снова прозвучала тревога. В некоторых регионах тревога звучала более десяти часов, например на Сумщине, где утром снова было громко.
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Почему сейчас тревога
Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К,
– написали в ВС.
Оккупанты часто поднимают МиГ, поэтому порой украинцы просто не реагируют на тревогу, связанную с ним. Но это неправильно. Истребитель является носителем ракет "Кинжал" – собственно, об этом свидетельствует буква "К".
"Кинжалы" летят достаточно быстро и за несколько минут достигают чуть ли не всех украинских городов. Именно ими оккупанты атаковали Киев 8 июля, когда ударили по больнице "Охматдет".
К счастью, отбой тревоги дали достаточно быстро – в 07:47.
Ночью ПВО отработала по "Шахедам"
Защитники неба сбили 30 вражеских беспилотников.
В ночь на 13 августа 2024 года враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 38 ударными БПЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск, Курск.
В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 30 вражеских БПЛА в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.