В Украине снова звучала воздушная тревога: была ракетная опасность

Утром 13 августа по всей Украине раздался сигнал воздушной тревоги из-за ракетной опасности, связанной со взлетом истребителя МИГ-31К.

Следует сказать, что в Украине всю ночь продолжалась угроза от ударных дронов, в нескольких областях прозвучали взрывы. Об отбое тревоги по "Шахедам" объявили только около семи утра, и вот снова прозвучала тревога. В некоторых регионах тревога звучала более десяти часов, например на Сумщине, где утром снова было громко.

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Почему сейчас тревога

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К,

– написали в ВС.

Оккупанты часто поднимают МиГ, поэтому порой украинцы просто не реагируют на тревогу, связанную с ним. Но это неправильно. Истребитель является носителем ракет "Кинжал" – собственно, об этом свидетельствует буква "К".

"Кинжалы" летят достаточно быстро и за несколько минут достигают чуть ли не всех украинских городов. Именно ими оккупанты атаковали Киев 8 июля, когда ударили по больнице "Охматдет".

К счастью, отбой тревоги дали достаточно быстро – в 07:47.

Ночью ПВО отработала по "Шахедам"

Защитники неба сбили 30 вражеских беспилотников.

В ночь на 13 августа 2024 года враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 38 ударными БПЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск, Курск.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 30 вражеских БПЛА в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.