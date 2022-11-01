Будем единственными: 24 канал стал информпартнером форума "Украинский – язык Победы"

В Украине 9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. По этому случаю состоится форум: "Украинский – язык Победы".

Украинцы поразили весь мир своей несокрушимостью. Вместе мы идем к победе. Между тем, целью форума является помощь людям глубже осознать собственную идентичность. Каждый украинец и каждая украинка – часть мощной нации.

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Становитесь частицей масштабного мероприятия. Говорим по-украински, будем сознательными и Едиными,

– призывают украинцев.

Спикеры форума – люди, которые творят историю

В рамках форума "Украинский – язык Победы" спикеры будут говорить о непростой истории Украины.

В частности, в фокусе – темные страницы тотального обрусения нашего государства. Эксперты из разных сфер будут искать ответы на острые вопросы и рассуждать, как строить новое культурное будущее.

Спикеры мероприятия – проводники и послы важного исторического этапа, на котором находится Украина и ее народ. Речь идет о представителях власти, дипломатии, бизнеса, образования, издательского дела и культуры, шоубиза.

В частности, в списке выступающих:

Ярослава Джонсон;

Тарас Креминь;

Ирма Витовская;

Алина Шаманская;

Евгений Клопотенко;

Богдан Кротевич "Тавр";

Иван Малкович.

24 канал будет транслировать форум на своих ресурсах.

Также партнерами мероприятия являются: Суспильне Новости, EdEra, Украинско-Польский Центр Образования "UniverPL", Young Business Club, Украинский культурный фонд, Центр поддержки "Я - Мариуполь", Украинская библиотечная ассоциация / Украинская библиотека и другие.