Будем единственными: 24 канал стал информпартнером форума "Украинский – язык Победы"
В Украине 9 ноября отмечают День украинской письменности и языка. По этому случаю состоится форум: "Украинский – язык Победы".
Украинцы поразили весь мир своей несокрушимостью. Вместе мы идем к победе. Между тем, целью форума является помощь людям глубже осознать собственную идентичность. Каждый украинец и каждая украинка – часть мощной нации.
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Становитесь частицей масштабного мероприятия. Говорим по-украински, будем сознательными и Едиными,
– призывают украинцев.
Спикеры форума – люди, которые творят историю
В рамках форума "Украинский – язык Победы" спикеры будут говорить о непростой истории Украины.
В частности, в фокусе – темные страницы тотального обрусения нашего государства. Эксперты из разных сфер будут искать ответы на острые вопросы и рассуждать, как строить новое культурное будущее.
Спикеры мероприятия – проводники и послы важного исторического этапа, на котором находится Украина и ее народ. Речь идет о представителях власти, дипломатии, бизнеса, образования, издательского дела и культуры, шоубиза.
В частности, в списке выступающих:
- Ярослава Джонсон;
- Тарас Креминь;
- Ирма Витовская;
- Алина Шаманская;
- Евгений Клопотенко;
- Богдан Кротевич "Тавр";
- Иван Малкович.
Также партнерами мероприятия являются: Суспильне Новости, EdEra, Украинско-Польский Центр Образования "UniverPL", Young Business Club, Украинский культурный фонд, Центр поддержки "Я - Мариуполь", Украинская библиотечная ассоциация / Украинская библиотека и другие.