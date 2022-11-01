Українці вразили увесь світ своєю незламністю. Разом ми йдемо до перемоги. Тим часом метою форуму є допомогти людям глибше усвідомити власну ідентичність. Бо кожен українець та кожна українка – частина потужної нації.

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Ставайте частинкою масштабного заходу. Розмовляймо українською, будьмо свідомими та Єдиними,

– закликають українців.

Спікери форуму – люди, які творять історію

У межах форуму "Українська – мова Перемоги" спікери говоритимуть про непросту історію України.

Зокрема, у фокусі – темні сторінки тотального зросійщення нашої держави. Експерти з різних сфер шукатимуть відповідь на гострі питання та міркуватимуть, як будувати нове культурне майбутнє.

Спікери заходу – провідники та амбасадори важливого історичного етапу, на якому перебуває Україна і її народ. Мовиться про представників влади, дипломатії, бізнесу, освіти, видавничої справи та культури, шоубізу.

Зокрема, у списку промовців:

Ярослава Джонсон;

Тарас Кремінь;

Ірма Вітовська;

Аліна Шаманська;

Євген Клопотенко;

Богдан Кротевич "Тавр";

Іван Малкович.

Важливо! 24 канал транслюватиму форум на своїх ресурсах.

Також партнерами заходу є: Суспільне Новини, EdEra, Українсько-Польський Центр Освіти "UniverPL", Young Business Club, Український культурний фонд, Центру підтримки "Я – Маріуполь", Українська бібліотечна асоціація/Ukrainian Library Association та інші.