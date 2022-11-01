Українці вразили увесь світ своєю незламністю. Разом ми йдемо до перемоги. Тим часом метою форуму є допомогти людям глибше усвідомити власну ідентичність. Бо кожен українець та кожна українка – частина потужної нації.
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Ставайте частинкою масштабного заходу. Розмовляймо українською, будьмо свідомими та Єдиними,
– закликають українців.
Спікери форуму – люди, які творять історію
У межах форуму "Українська – мова Перемоги" спікери говоритимуть про непросту історію України.
Зокрема, у фокусі – темні сторінки тотального зросійщення нашої держави. Експерти з різних сфер шукатимуть відповідь на гострі питання та міркуватимуть, як будувати нове культурне майбутнє.
Спікери заходу – провідники та амбасадори важливого історичного етапу, на якому перебуває Україна і її народ. Мовиться про представників влади, дипломатії, бізнесу, освіти, видавничої справи та культури, шоубізу.
Зокрема, у списку промовців:
- Ярослава Джонсон;
- Тарас Кремінь;
- Ірма Вітовська;
- Аліна Шаманська;
- Євген Клопотенко;
- Богдан Кротевич "Тавр";
- Іван Малкович.
Також партнерами заходу є: Суспільне Новини, EdEra, Українсько-Польський Центр Освіти "UniverPL", Young Business Club, Український культурний фонд, Центру підтримки "Я – Маріуполь", Українська бібліотечна асоціація/Ukrainian Library Association та інші.