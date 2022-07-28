В Украине создают колледж Европы, в нем заработает факультет евроинтеграции

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине колледжа Европы. Уже подписан соответствующий меморандум.

У ЕС есть Колледж Европы в Брюгге и Натолини – одни из самых уважаемых учреждений последипломного образования, которые готовят специалистов для работы в институтах ЕС. Об этом президент заявил во время своего выступления в Верховной Раде, передает 24 канал.

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Мы создаем в Украине Колледж Европы. Уже подписан соответствующий меморандум между правительством Украины и Колледжем Европы в Натолине,

– рассказал президент.

Как будет происходить создание Колледжа

Сначала в одном из украинских заведений высшего образования заработает факультет европейской интеграции, затем на его основе – Колледж Европы в рамках Президентского университета.

Президент уверен, что создание нашего Колледжа Европы будет продолжаться недолго. Он скоро заработает.

Зеленский отметил, что у Украины уже есть схожий опыт – переводить в месяцы то, на что отводили годы и десятилетия. По мнению главы государства, это последнее заведение станет не только профессиональной основой для европейской политики Украины как члена ЕС, но и вкладом Украины в развитие европейских институций.

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