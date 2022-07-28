ЄС має Коледж Європи в Брюгге й Натоліні – одні з найповажніших закладів післядипломної освіти, які готують фахівців для роботи в інституціях ЄС. Про це президент заявив під час свого виступу у Верховній Раді, інформує 24 канал.

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Ми створюємо в Україні наш Коледж Європи. Вже підписано відповідний меморандум між урядом України і Коледжем Європи у Натоліні,

– розповів президент.

Як відбуватиметься створення Коледжу

Спочатку в одному з українських закладів вищої освіти запрацює факультет європейської інтеграції, потім на його основі – Коледж Європи у межах Президентського університету.

Президент впевнений, що створення нашого Коледжу Європи триватиме недовго. Він скоро запрацює.

Зеленський зауважив, що Україна вже має схожий досвід – переводити в місяці те, на що відводили роки й десятиліття. На думку глави держави, цей останній заклад стане не лише фаховою основою для європейської політики України як члена ЄС, а й внеском України у розвиток європейських інституцій.

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