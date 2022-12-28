В Украине создают боевые квадрокоптеры и дроны-камикадзе, способные поражать "Шахеды"

Украинские инженеры разработали уже несколько моделей боевых дронов. "Птички" могут подбить танк, уничтожить позицию захватчиков и сбить вражеский разведывательный дрон. На завершающем этапе разработка дрона-камикадзе, который обезвреживает "Шахед" в воздухе.

Украинских изобретателей поддержал бизнесмен и меценат Андрей Мацола. По его словам, за дронами будущее.

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Оружие будущего, которое работает уже сегодня – квадрокоптер, очки и пульт. В руках опытного оператора дрона он не просто точно поражает врага, но самое главное – бережет жизнь наших воинов.

– подчеркнул он.

На что способны новые украинские квадрокоптеры

Дрон имеет 8 двигателей. Его максимальная грузоподъемность – 16 килограммов. Разработчики отмечают, что в боевых условиях этот БпЛА может донести груз в 1,5 – 2 килограмма на расстояние в 20 километров.

Но это далеко не все преимущества украинской техники. Например, наш дрон-камикадзе значительно быстрее "Шахеда". Следовательно, он может с легкостью догнать иранский беспилотник и уничтожить его в воздухе, помешав атаковать объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Кроме этого, украинские ударные квадрокоптеры могут:

уничтожать вражескую технику, в частности танки;

атаковать позиции противника;

залетать в блиндаж врага для разведки или выполнения сложных миссий;

штурмовать или зачищать здание и т.д.

Все это без открытого противостояния, с расстояния в сотне метров от объекта, и главное – без риска для жизни украинских военных.

Украинский дрон / Фото скриншот из сюжета ТСН

Но для эффективного выполнения задач украинские военные должны научиться управлять дронами. Курс подготовки состоит из теории и обучающих полетов: сначала на симуляторах, а затем – на реальных квадрокоптерах. В рамках проекта, финансируемого Андреем Мацолой, в ближайшие три месяца будут подготовлены 100 операторов дронов среди военных ВСУ и обеспечены их сотней ударных дронов.

Наши воины вернутся в свои подразделения на фронт с новой специальностью, чтобы уничтожать кафиров и беречь наши и свои жизни,

– рассказал Андрей Мацола.

В идеале – чтобы каждое подразделение украинской армии имело в составе такой дрон и двух операторов, ведь сами военные говорят, что беспилотные аппараты нужно применять не точечно, а более системно в рамках всей нашей армии.