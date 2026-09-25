В Украине укрепят защиту дата-центров и другой критически важной инфраструктуры связи

25 сентября президент Зеленский провел Ставку. На ней были приняты, в частности, решения по безопасности связи в Украине.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на своем телеграм-канале.

О чем шла речь на Ставке

На Штабе были приняты, в частности, дополнительные решения по защите и обеспечению бесперебойной работы инфраструктуры дата-центров и других объектов, имеющих критическое значение в сфере связи.

Необходима полная реализация этих решений на всех уровнях, и это личная ответственность правительственных чиновников и руководителей спецслужб. Слава Украине!

– подчеркнул президент.

Среди других ключевых вопросов были результаты испытаний перехватчиков против российских реактивных "Шахедов". Зеленский заслушал доклады о проценте сбитых ракет, опыте команд, занимающихся перехватом.

"Определены основные средства, которые могут укрепить нашу оборону. Ускоряем производство. Есть новые решения и по развертыванию в Украине производства реактивных двигателей различных типов", – сообщил президент.

Напомним, что 25 сентября в результате атаки на Киев был поврежден дата-центр DataGroup. Сотрудники не пострадали.

Все клиентские данные сохранены, а сервисы продолжают работать с резервных площадок. Специалисты оценивают повреждения и работают над восстановлением инфраструктуры.