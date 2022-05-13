В Украине уничтожены российские офицеры, участвовавшие в "миротворческой" миссии в Приднестровье

Россия бросает на войну против Украины военных, участвовавших в операциях в разных уголках мира. Во время боевых действий в Украине были ликвидированы офицеры, которые принимали участие в "миротворческой" миссии в Приднестровье.

На войне в Украине погибли российский майор Александр Федоров и подполковник Артем Кормилицын, сообщают источники 24 канала. Оба до полномасштабной войны в Украине были в "миротворческих" силах России в Приднестровье.

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Бригада Федорова ответственна за ракетные удары по Украине

Майор Федоров Александр Сергеевич родился 22 августа 1988 года. До недавнего времени он был заместителем начальника штаба 103 ракетной бригады, дислоцирующейся в городе Улан-Удэ.



Майор Александр Федоров / Фото предоставлено 24 каналу

В течение 2019 – 2020 годов исполнял обязанности помощника начальника связи в составе российского военного контингента "миротворческих сил" в Приднестровье.



Убит российский майор Александр Федоров / Фото предоставлено 24 каналу

Следует отметить, что 103 ракетная бригада активно участвует в боевых действиях в Украине. Именно она запускает смертоносные ракеты "Искандер", убивая мирное население. На руках Федорова сотни убитых женщин и детей.



Документы российского офицера Александра Федорова / Фото предоставлены 24 каналу

В Украине ликвидировали командира мотострелкового батальона

Украинским военным удалось ликвидировать и товарища Федорова – подполковника Кормилицына Артема Александровича, родившегося 6 августа 1982 года.



Российский подполковник Артем Кормилицын / Фото предоставлены 24 каналу

Кормилицын, окончивший в 2005 году Челябинское танковое командное училище, был командиром мотострелкового батальона вооруженных сил России. У него осталась вдова и ребенок.

В 2020 – 2021 годах в Приднестровье занимал должность старшего военного наблюдателя российского военного контингента так называемых "миротворческих сил".



Убитый подполковник Артем Кормилицын / Фото 24 канала

Россия не стала скрывать гибель обоих офицеров. Они будут похоронены, а не сожжены в мобильных крематориях, как остальные российские оккупанты.

Потери России в войне против Украины: главное

Утром 13 мая в Генштабе Вооруженных Сил традиционно обновили статистику потерь России в войне. За 78 дней войны Россия потеряла около 26 900 военных и 200 самолетов.

Следует отметить, что войска агрессора теряют не только обычных солдат, но и офицеров. В американской разведке заявили, что украинцам удалось убить от 8 до 10 российских генералов.

В британской разведке рассказали о трудностях россиян с командованием и контролем. Из-за неуверенных действий войск на передовой начали появляться старшие командиры. В результате Россия начала терять командиров.

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