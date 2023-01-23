С начала года в Украине утвердили новые повестки: чем отличаются от предыдущих
В конце 2022 года в Украине были утверждены и вступили в силу новые правила военного учета. Вместе с тем, утвердили новые повестки.
С 2023 года усиливается контроль за взятием на учет, повышается диджитализация многих процессов, обмен данными между органами власти, реестрами и работодателями подлежащих учету людей. Это все позволит уменьшить бюрократические преграды и урегулировать процесс учета, пишет 24 Канал.
Читайте также Будут ли украинцам вручать повестки за рубежом: что нужно знать о новых правилах военного учета
Что известно о последнем образце повестки
В Украине действителен исключительно последний образец повестки в военкомат (ТЦК и СП). Он несколько схож с предыдущим, но между ними есть разница.
Поэтому, если вам будут вручать повестку, то следует с ней внимательно ознакомиться и убедиться, что это именно тот образец, который утвержден новым постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года.
Если вам вручают повестку старой связки, то от нее можно отказаться и потребовать, чтобы предоставили ее действующий образец.
Образец новой повестки / Скриншот
Какие бывают повестки
Отметим, что выдача повестки не означает, что военнообязанного мобилизуют в ряды ВСУ.
- Повестка для уточнения данных
Уточнение военно-учетных данных для обновления информации о составе семьи и состоянии здоровья призывников и военнообязанных в первую очередь. Уточняться могут также сведения о месте работы.
- Повестка на медкомиссию
Эта повестка за подписью военного комиссара обязывает призывника пройти медицинское обследование. В результате обследования выдается документ с заключением военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к военной службе.
- Повестка на призыв в ВСУ
Вручение этой повестки предусматривает вызов в военный комиссариат для призыва на срочную службу. Неявка по этой повестке может повлечь за собой уголовную ответственность.
- Мобилизационное распоряжение
Такой вид повестки обязывает прибыть в сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации. Ее вручают военнообязанным, прошедшим медицинскую комиссию и признанными пригодными для несения военной службы.