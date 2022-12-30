В Украине утвердили новый порядок ведения военного учета призывников: что изменилось
Источник:Тарас Мельничук
Кабмин 30 декабря утвердил новый порядок ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Как изменится порядок ведения учета
Порядок предусматривает ведение военного учета призывников по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по государственной службе и Государственной службе статистики.
Новые изменения усовершенствовали вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями. Изменения касаются вопросов организации и ведения военного учета.
Как будут раздавать повестки в 2023 году
Общая мобилизация в Украине будет продолжаться и в 2023 году, поскольку полномасштабная война с Россией продолжается.
Вручать повестки на улицах будут, пока все мужчины добровольно и регулярно не начнут появляться в ТЦК. Однако в ВСУ отмечают, что только 5% мужчин, которым вручают повестки, призывают на фронт. В 95% военнообязанный вернется домой после вручения повестки.
Также в ВСУ напоминают, если военнообязанный не пришел в военкомат, он может получить наказание. Это штраф от 1 700 до 3 400 гривен или даже лишение свободы надо 5 лет.