В Украине уже погибли более 1 400 российских офицеров, – ОSINT

2 ноября 2022 , 22:24
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Источник:

СтратКом ВСУ

Россия на поле боя ежедневно теряет в Украине множество своих военных. Среди них не только солдаты, но и высокопоставленные особы ее армии.

Согласно данным ОSINT, по состоянию на 1 ноября с начала полномасштабной войны Россия потеряла 1 402 офицеров на войне, которую сама и развязала в Украине.

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Около 6 человек в день

По подсчетам исследователей разведки на основе открытых источников, это примерно 5,7 человек в день. При этом из 1 402 человек 26% ​​– это старшие офицеры.

Да, среди потерь России:  

  • 2 генерал-лейтенантов,
  • 8 генерал-майоров,
  • 44 полковника,
  • 98 подполковников,
  • 193 майора.


Ликвидированные российские офицеры / Инфографика с телеграм-каналов СтратКом ВСУ

Общие потери России за последние сутки

В общей сложности ВСУ ликвидировали уже более 73 тысяч оккупантов, 800 из которых – лишь за последние сутки. Такие колоссальные потери связаны как с перебрасыванием только что мобилизованных россиян на фронт, так и постоянными попытками идти в атаку.

Уничтожают ВСУ и технику врага. Например, за последние сутки удалось превратить в металлолом: 

  • 16 танков (в общей сложности 2 714),
  • 1 самолет (277),
  • 1 вертолет (258),
  • 24 боевых бронированных машин (5 525),
  • 23 БпЛА оперативно-тактического уровня (1 438),
  • 3 артиллерийские системы (1 733),
  • 4 РСЗО (387).
Обратите внимание! Это количество может быть выше, ведь из-за высокой интенсивности боев отследить все потери сложно.

Актуальные потери врага по состоянию на 2 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

 

 

Автор: Юлія Якубова