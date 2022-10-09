В Украине похолодает и местами пройдут дожди: прогноз погоды на 10 октября

Новая неделя в Украине начнется с незначительного похолодания в большинстве регионов. Погода ожидается сухой, но местами пройдут дожди.

Теплее всего в понедельник, 10 октября, будет на Юге Украины. Там средняя температура воздуха составит +10+19 градусов тепла.

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Также тепло будет на Востоке, но в некоторых регионах ожидаются дожди. Сухо будет на Западе, однако несколько более низкая температура +4+18.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптикиня Наталья Диденко сообщает, что в понедельник в Украине будет немного дождь. В частности, дожди пройдут на Левобережье, а на остальной территории все же будет сухая погода.

Температура воздуха немного "осядет", в течение дня ожидается +12+18 градусов, что тоже достаточно комфортно,

– сообщила синоптикиня.

Также Наталья Диденко отметила, что в Киеве 10 октября не ожидается осадков. Днем воздух прогреется до +13 градусов.

Какая будет погода в городах Украины 10 октября

Ужгород – +6...+18

Львов – +4...+15

Ивано-Франковск – +5...+10

Тернополь – +4...+14

Черновцы – +5...+11

Хмельницкий – +5...+10

Ровно – +4...+14

Луцк +5...+14

Житомир – +5...+14

Винница – +5...+14

Одесса – +10...+18

Николаев – +10...+18

Херсон – +11...+19

Симферополь – +11...+17

Кропивницкий – +9...+15

Черкассы – +8...+14

Чернигов – +5...+14

Сумы – +9..+13

Полтава – +10...+15

Днепр – +10...+18

Запорожье – +11...+19

Донецк – +14...+17

Луганск – +14...+18

Харьков – +10...+16

Киев – +7...+14



Прогноз погоды на 10 октября / Фото meteoprog.ua.