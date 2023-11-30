В Украине вечером возможен дефицит электроэнергии, – Укрэнерго

В Укрэнерго обратились к украинцам. Жителей страны предупредили о том, что может возникнуть дефицит электроэнергии.

В "Укрэнерго" поделились важной информацией для украинцев. В компании прогнозируют, что 30 ноября может возникнуть дефицит электроэнергии.

Читайте также Блекаут в столице: как Киев подготовился к вероятным отключениям света

Когда может быть дефицит электроэнергии

По состоянию на 11:30 Укрэнерго включило в работу последнюю из поврежденных непогодой магистральных высоковольтных линий 330кВ. Следовательно, удалось восстановить надежность питания южного региона. Известно, что к утру из-за непогоды без света все еще оставался 91 населенный пункт.

В вечерние часы – с 16:00 по 18:00 – в энергосистеме возможен дефицит электроэнергии. Следовательно, украинцев попросили в это время экономно использовать электроэнергию.

Погода влияет на генерацию и потребление

В Укрэнерго отметили, что 29 ноября суточный максимум фиксировали с утра между 10:00 и 11:00. Ведь при среднесуточной температуре 0,4 °C он был на 3% выше соответствующего показателя в самый холодный день осени – понедельник 27 ноября (-2,3 °C).

Обратили внимание, что причиной было уменьшение производства "зеленой" генерации. А произошло это из-за плотной облачности и одновременного восстановления потребления во многих населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды.

В то же время, прогнозируемая среднесуточная температура 30 ноября значительно ниже. Речь идет о -4 °C, поэтому потребление электроэнергии может возрастать. Кроме того, на этот показатель влияет одновременное подключение тысяч потребителей, которые оставались без света из-за непогоды. Собственно, энергосистема Украины испытывает перегрузку.

Впрочем, в Укрэнерго подчеркнули, что графики отключения не прогнозируются. Только просят потреблять электроэнергию экономно.

Напомним, что ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сделал прогноз относительно возможных отключений света. Он отметил, что при определенной температуре существует вероятность, что придется ограничивать подачу электроэнергии.

При -8 и ниже, по оценкам и расчетам Центра исследований энергетики, нечем будет перекрывать этот дефицит. К сожалению, европейская энергосистема имеет определенные ограничения в пересечениях с украинским,

– отметил он.

По словам Харченко, ограничения могут находиться в пиковые часы потребления. Речь идет о периодах между 8 и 10 утра или 17 и 20 – 21 вечера.