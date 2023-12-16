В Украине была воздушная тревога: где существовала опасность
16 декабря 2023, 20:07Читати новину українською
Вечером субботы 16 декабря в Украине снова звучала воздушная тревога. 24 Канал расскажет, что известно об угрозе.
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Что известно о тревоге вечером 16 декабря
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического вооружения в тех областях, где объявлена тревога.
На 20:10 это не все области Украины – речь о Севере и Востоке. В то же время, на Юге и Западе тревоги пока нет.
Карта тревог на 20:10 16 декабря 2023 года
В 20:22 Воздушные силы объявили об отбое угрозы баллистики. Соответственно, в Украине сообщили об отбое тревоги. Через несколько минут вся карта изменила цвет, став светлой.Около шести вечера на Юге была ракетная опасность. 24 Канал будет следить за событиями и оперативно сообщать новости.