В Украине воздушная тревога: оккупанты запустили "Шахиды", а в Беларуси взлетели истребители

По всей территории Украины раздалась воздушная тревога. Существует угроза атак дронами-камикадзе, а также ракетами типа "Кинжал". Оставайтесь, пожалуйста, в укрытиях отбоя.

Утром 22 февраля оккупанты запустили несколько иранских дронов "Шахид", а также подняли в воздух над Беларусью МиГ-31К с "Кинжалом". Сохраняется угроза атаки, так что не покидайте укрытий.

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Оккупанты могут совершить атаку

В 07:52 мониторинговый канал Monitor сообщил о том, что зафиксирован запуск БПЛА типа "Шахид" из Приморско-Ахтарска в России. Тогда же предупредили, что возможны воздушные тревоги в Запорожье и Днепропетровщине.

Заметим, что в 08:30 оккупанты подняли в небо над Беларусью самолет ДРЛО А-50У, рассказали в Белоруссии Гаюн. Его миссия – определять будущие цели для атак. А уже в 09:00 на взлет пошел МиГ-31К, являющийся ракетоносителем "Кинжалов". Собственно, это и послужило причиной воздушной тревоги по всей территории Украины.

В 09:12 на Monitor появился еще один пост. Он уже касался того, что над акваторией Азовского моря кафиры подняли тактическую авиацию.

Украина не может сбивать "Кинжалы"

Заметим, что подъем истребителей МиГ-31К может сопровождаться жутким ракетным ударом. А все потому, что оккупанты с этих воздушных судов атакуют ракетами "Кинжал". Их, к сожалению, имеющимися средствами ПВО Украина не может сбивать. Именно поэтому сирены воют по всей территории Украины.

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг заявления о том, что Украина может сбивать "Кинжалы". По его словам, это возможно разве что в социальных сетях. На самом деле у нашего государства нет необходимых ресурсов.

Игнат напомнил, что "Кинжал" – та же ракета "Искандер", но ее запускают с воздуха. И это делает ее еще более опасной.

Представьте себе этот "Искандер" на самолете МиГ-31К, поднимающем его в верхние слои атмосферы и оттуда запускающему. И у него есть дополнительная скорость. Он опускается на цель как баллистическая ракета. Сверху бьет на очень большой скорости. Такие цели наши комплексы на сегодня отрабатывать не могут,

– подчеркнул Игнат.