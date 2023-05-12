Суд впервые в Украине вынес приговор митрополиту УПЦ МП: он признал, что виновен в преступлениях

Районный суд Кропивницкого впервые в Украине вынес приговор митрополиту УПЦ МП Иосафу. Он и секретарь этого учреждения полностью признали вину в преступлениях, которые им инкриминировала Служба безопасности.

Как отметили СБУ, фигуранты дела полностью подтвердили доказательную базу, ранее собранную сотрудниками Службы безопасности.

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В чем обвиняют митрополита УПЦ МП

Митрополит Иосаф и секретарь были осуждены по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, что было совершено по предварительному сговору группой лиц.

Фигуранты публично восхваляли захват части территории Украины и "раздували" межрелигиозную рознь в регионе в пользу страны-агрессора. По данным расследования, епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал подрывную деятельность против нашего государства.

Для этого митрополит был на постоянной связи с руководителем РПЦ и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии и оккупации восточных и южных территорий Украины, в частности в Крыму,

– сообщает пресс-служба СБУ.

Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также в ходе личных встреч на территории России. По их поручению в церквях религиозной общины людям раздавали вражескую пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора.

В этих книгах российские "авторы" подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим. Во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество пророссийских печатных материалов и документы с доказательствами переписки с московскими «кураторами».

Какое наказание им светит

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года, а также запретил на 1 год занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

Ранее стало известно, что Православная церковь Украины будет проверять священников УПЦ МП, изъявивших желание присоединиться к ПЦУ. Это нужно, чтобы в нее не попали люди, которые будут разрушать ее изнутри. Вместе с тем митрополит ПЦУ Епифаний отбросил перспективу объединения с УПЦ МП. Собственно он констатировал, что коллаборанты-украиноненавистники ПЦУ не нужны.