Мороз и снег: прогноз погоды в Украине на 5 февраля

В воскресенье, 5 февраля, в Украине будет настоящая зимняя погода. Синоптики прогнозируют небольшой снег во всех регионах.

По ожиданиям синоптиков в Крыму выпадет мокрый снег. Пешеходов и водителей призывают быть осторожными, ведь дороги местами укроет гололедица.

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Прогноз от Укргидрометцентра

Украинцев предупреждают о морозной погоде. В частности, температура ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза, днем – 1-6 градусов мороза.

В восточных и южных областях температура воздуха будет около 0 градусов, в Карпатах ожидается 6-11 градусов мороза. В Крыму воздух прогреется от 1 до 6 градусов тепла.

Ветер будет царить северный, северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Прогноз от Наталки Диденко

Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на 5 февраля. По ее словам, Украина будет относиться к периферийной области циклонов и антициклонов.

Следовательно, погода в воскресенье будет неоднородной, но без особых экстрем. Кое-где выпадает снег, преимущественно небольшой. В центральных областях, на юго-востоке – без существенных осадков.

Ветер в Украине будет северного и северо-восточного направлений, умеренный. Диденко отмечает, что из-за противостояния атмосферных антиподов он может быть порывистым, к сильным порывам.

Синоптикиня напоминает, что неделя будет морозной, но без преувеличения.

Погода в городах Украины

Ужгород – -6...-4

Львов – -7...-5

Ивано-Франковск – -5...-3

Тернополь – -5...-3

Черновцы – -5...-3

Хмельницкий – -5...-3

Луцк – -5...-3

Ровно – -3...-1

Житомир – -3...-1

Винница – -4...-2

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...+1

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – -4...-2

Чернигов – -4...-2

Суммы – -4...-2

Полтава – -4...-2

Днепр – -3…-1

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -4...-2

Погода в Украине 5 февраля / Фото Укргидрометцентр