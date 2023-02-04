Мороз и снег: прогноз погоды в Украине на 5 февраля

4 февраля 2023, 14:35
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

В воскресенье, 5 февраля, в Украине будет настоящая зимняя погода. Синоптики прогнозируют небольшой снег во всех регионах.

По ожиданиям синоптиков в Крыму выпадет мокрый снег. Пешеходов и водителей призывают быть осторожными, ведь дороги местами укроет гололедица.

Читайте также Весна зимой, сильные морозы и тенденция к потеплению: интервью с синоптикиней Птухой

Прогноз от Укргидрометцентра

Украинцев предупреждают о морозной погоде. В частности, температура ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов мороза, днем – 1-6 градусов мороза.

В восточных и южных областях температура воздуха будет около 0 градусов, в Карпатах ожидается 6-11 градусов мороза. В Крыму воздух прогреется от 1 до 6 градусов тепла.

Ветер будет царить северный, северо-восточный, 7-12 метров в секунду.

Прогноз от Наталки Диденко

Украинская синоптикиня Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на 5 февраля. По ее словам, Украина будет относиться к периферийной области циклонов и антициклонов.

Следовательно, погода в воскресенье будет неоднородной, но без особых экстрем. Кое-где выпадает снег, преимущественно небольшой. В центральных областях, на юго-востоке – без существенных осадков.

Ветер в Украине будет северного и северо-восточного направлений, умеренный. Диденко отмечает, что из-за противостояния атмосферных антиподов он может быть порывистым, к сильным порывам.

Синоптикиня напоминает, что неделя будет морозной, но без преувеличения.

Погода в городах Украины

  • Ужгород – -6...-4
  • Львов – -7...-5
  • Ивано-Франковск – -5...-3
  • Тернополь – -5...-3
  • Черновцы – -5...-3
  • Хмельницкий – -5...-3
  • Луцк – -5...-3
  • Ровно – -3...-1
  • Житомир – -3...-1
  • Винница – -4...-2
  • Одесса – -1...+1
  • Николаев – -1...+1
  • Херсон – -1...+1
  • Симферополь – +3...+5
  • Кропивницкий – 0...+2
  • Черкассы – -4...-2
  • Чернигов – -4...-2
  • Суммы – -4...-2
  • Полтава – -4...-2
  • Днепр – -3…-1
  • Запорожье – 0...+2
  • Донецк – 0...+2
  • Луганск – -1...+1
  • Харьков – -1...+1
  • Киев – -4...-2

Погода в Украине 5 февраля / Фото Укргидрометцентр

Автор: Анна Романюк