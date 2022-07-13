В Украине задержали белорусского пограничника, незаконно пересекшего рубеж

Украинские пограничники задержали своего белорусского коллегу после того, как он незаконно пересек рубеж. Суд наказал мужчину двухдневным арестом.

Инцидент произошел 29 июня около 13:20. Однако об этом стало известно только после публикации соответствующего судебного решения.

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Белорусского пограничника задержали в Украине

В решении суда говорится, что белорус, служащий офицером материального обеспечения Брестской пограничной группы, пересек границу с Украиной вне пункта пропуска на территории Шацкой общины Волынской области. Мужчина двигался из белорусского Дубка в украинский Хрипск.

Его задержал патруль украинских пограничников. По факту нарушения на мужчину составил админпротокол, который вскоре был передан в суд. Незаконное пересечение границы вне пункта пропуска карается штрафом в размере от 3400 до 8500 гривен или арестом сроком до 15 суток.

Но суд решил наказать пограничника только 2 сутками ареста. Также он должен был оплатить 496 гривен судебного сбора. Учитывая, что инцидент произошел в конце июня, вероятнее всего, нарушителя уже освободили и он вернулся домой.

В решении суда не дали объяснений задержанного, почему, как и зачем он пересек белорусско-украинскую границу. В то же время в госпогранкомитете беларуси 12 июля сообщили, что инцидентов, связанных с пограничниками, якобы не было. Там подчеркнули, что ни один из них не пересекал границу с Украиной, поэтому все пограничники продолжают нести службу и охранять рубеж.

В то же время в украинской Госпогранслужбе этот инцидент пока не подтвердили и не прокомментировали.

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