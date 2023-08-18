В украинских СМИ возобновилась медиакампания по дискредитации имиджа Интерпайп

На этой неделе в украинских средствах массовой информации возобновилась лживая и заказная неблагополучными конкурентами медийная кампания по дискредитации имиджа Интерпайп. В публикациях говорится о якобы ведении бизнеса в России после 24 февраля 2022 года.

В то же время Интерпайп полностью и полностью опровергает эти лживые обвинения. О чем идет речь в сообщении компании, рассказывает 24 Канал.

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Позиция Интерпайп

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Интерпайп принял решение о ликвидации торговой компании в России. Персонал торговой компании был уволен, остались только два человека, которые задействованы в ликвидации компании. Этот процесс начался немедленно, однако продолжается в условиях крайне недружественной юридической среды и намеренно тормозится российскими государственными учреждениями.

После 24 февраля 2022 года Интерпайп прекратил какую-либо бизнес-деятельность в России и не имеет отношения к каким-либо решениям и деятельности торговой компании в России.

Напомним, что Россия еще в 2018 году ввела персональные санкции против руководства компании Интерпайп.