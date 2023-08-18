Водночас Інтерпайп цілком та повністю спростовує ці брехливі звинувачення. Про що йдеться в повідомленні компанії, розповідає 24 Канал.

До теми Інтерпайп спростував звинувачення у співпраці з Росією

Позиція Інтерпайп

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Інтерпайп прийняв рішення щодо ліквідації торгової компанії в Росії. Персонал торгової компанії було звільнено, лишилися тільки дві особи, які задіяні в ліквідації компанії. Цей процес розпочався негайно, проте він триває в умовах вкрай недружнього юридичного середовища та навмисно гальмується російськими державними установами.

Після 24 лютого 2022 року Інтерпайп припинив будь-яку бізнес-діяльність в Росії та не має відношення до будь-яких рішень та діяльності торгової компанії у Росії.

Нагадаємо, що Росія ще у 2018 році запровадила персональні санкції проти керівництва компанії Інтерпайп.