Польша экстрадировала украинского военного, подозреваемого в ДТП с пострадавшими

В Украину экстрадировали мужчину, которого подозревают в ДТП в Польше. Он мог вызвать аварию с пострадавшими.

В Украину экстрадировали военнослужащего, которого подозревают в совершении ДТП с тяжелыми последствиями. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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В результате аварии были пострадавшие

Правоохранители Польши приняли решение об экстрадиции в Украину военнослужащего, которого ранее объявили в международный розыск за совершение ДТП в Киевской области.

Его передали работникам ГБР на границе с Украиной 24 марта 2025 года.

Авария произошла еще в 2023 году. Тогда подозреваемый управлял автомобилем, выехал со второстепенной дороги и не предоставил преимущества автобусу вблизи села Старое Бориспольского района Киевской области. В результате столкновения двое пассажиров автобуса получили тяжелые телесные повреждения, а водитель – средней тяжести.

Чтобы избежать наказания, подозреваемый незаконно пересек государственную границу Украины в Молдову, а затем выехал в Польшу, где скрывался.

После экстрадиции его сразу задержали. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.