"Наши дома": Украина вернула из российского плена еще 10 военных

Украина провела с Россией очередной обмен пленными 26 октября. Удалось вернуть несколько наших защитников.

Из плена освободили 10 украинских воинов. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Важно Украина вернула тела еще 25 своих героев

Что известно об очередном обмене пленными

Ермак отметил, что среди освобожденных один офицер и 9 рядовых и сержантов. Кроме того, удалось вернуть тело американского добровольца.

Речь идет о ветеране армии США Джошуа Алане Джонсе. Он сражался за наше государство и погиб в бою с оккупантами.

Руководитель ОП поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Кроме того, чиновник заверил, что это не последний обмен.

Продолжаем работать пока не вернем домой всех наших,

– подчеркнул Ермак.

21 сентября Украина вернула из плена 215 защитников . В частности, и защитников "Азовстали".

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Украина возвращает домой тела погибших воинов

25 октября в Министерстве реинтеграции сообщили, что удалось вернуть домой тела 25 павших героев.

Ранее, 11 октября, удалось вернуть еще 62 тела наших воинов. Среди них и защитники из "Азовстали", погибших во время российского теракта на территории бывшей колонии в Еленовке.

Также удалось вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки. Воин защищал Украину от российского нашествия.

Также из плена вернули 108 украинок

Первый полностью женский обмен провели 17 октября. Тогда из плена вызволили сразу 108 украинских женщин.

В частности, из российского плена вернули Викторию Обидину — медика, которую во время эвакуации из "Азовстали" разлучили с дочерью Алисой. Детский омбудсмен Николай Кулеба отметил, что совсем скоро Виктория обнимет свою Алису, которая после эвакуации находилась у родственников в Запорожье.

Также среди пленных были и незаконно заключенные на временно оккупированных территориях Донбасса еще до полномасштабной войны. Их задержали за "слишком проукраинскую позицию". В частности, перевозку гуманитарки для детей-сирот. Также оккупанты обвиняли украинок в надуманном шпионаже и "терроризме".

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