Об этом министр МИД написал в своем твиттере. Ранее он рассказал, что Украина наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольствия.

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Украина получит еще большее вооружение: новое заявление Дмитрия Кулебы

По словам министра, во время разговора с Энтони Блинкеном он выразил благодарность правительству США "за их железную поддержку Украины". Теперь наше государство ожидает еще больше поставок оружия от западных партнеров.

Большее вооружение, в том числе тяжелое, направляется в Украину, поскольку Россия продолжает свои сокрушительные атаки на Донбассе,

– написал он.

Кулеба добавил, что в разговоре также говорилось о путях разблокирования украинских портов Украины для восстановления экспорта и обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Напомним, что Россия заблокировала в апреле морские пути и целенаправленно уничтожала топливную инфраструктуру, чтобы сорвать посевную.

Ленд-лиз и дополнительная помощь от США: коротко

9 мая Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Его подписание означает, что теперь США будет посылать нам больше помощи (в том числе военной) в кратчайшие сроки.

Глава общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж подчеркнул, что такой шаг является сверхмощным сигналом Киеву о безусловной и всеобъемлющей поддержке нашего государства со стороны Вашингтона. В то же время министр обороны Украины Алексей Резников считает , что это своеобразное участие США в войне без отправления военных.

19 мая Сенат Конгресса США одобрил выделение Украине дополнительной помощи .

22 мая Джо Байден подписал закон о выделении Украине 40 миллиардов долларов . Основная сумма будет направлена на оружие для Украины. Еще часть средств будет направлена на поддержку украинской экономики.

На что направят 40 миллиардов долларов от США / Инфографика 24 канала

После одобрения закона Сенатом Владимир Зеленский поблагодарил американский народ и отметил, что это весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил , что еще 20 стран готовы объявить о новых пакетах помощи в области безопасности для Украины. К инициативе присоединятся Италия, Греция, Норвегия, Польша, Дания, Чехия и ряд других стран.

Кулеба рассказал об изменении целей Украины в войне