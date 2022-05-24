Про це міністр МЗС написав у своєму твітері. Раніше він розповів, що Україна налагодила два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольства.

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Україна отримає ще більше важкого озброєння: нова заява Дмитра Кулеби

За словами міністра, під час розмови з Ентоні Блінкеном, він висловив подяку уряду США "за їхню залізну підтримку України". Наразі наші держава очікує ще більше поставок зброї він наших західних партнерів.

Більше озброєння, у тому числі важкого, направляється в Україну, оскільки Росія продовжує свої нищівні атаки на Донбасі,

– написав він.

Кулеба додав, що у розмові також йшлося про шляхи розблокування українських портів України для відновлення експорту та забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Нагадаємо, що Росія заблокувала у квітні морські шляхи та цілеспрямовано знищувала паливну інфраструктуру, щоб зірвати посівну.

Ленд-ліз та додаткова допомога від США: коротко

9 травня Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Його підписання означає, що тепер США надсилатиме нам більше допомоги (зокрема військової) у найкоротші терміни.

Глава громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж наголосив, що такий крок є надпотужним сигналом Києву про безумовну та всеохопну підтримку нашої держави з боку Вашингтона. Водночас міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що це – своєрідна участь США у війні без відправлення військових.

19 травня Сенат Конгресу США схвалив виділення Україні додаткової допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів.

22 травня Джо Байден підписав закон про виділення Україні 40 мільярдів доларів. Основна сума буде направлена на зброю для України. Ще частину коштів спрямують на підтримку української економіки.

На що спрямують 40 мільярдів доларів від США / Інфографіка 24 каналу

Після схвалення закону Сенатом, Володимир Зеленський подякував американському народу та зазначив, що це вагомий внесок США у відновлення миру й безпеки в Україні, Європі та світі загалом.

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