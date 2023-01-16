В Украину приехала заместитель Блинкена: какова цель визита представительницы госсекретаря США
Источник:Офис Президента
В Украину приехала делегация США во главе с заместителем государственного секретаря США Венди Шерман. Встреча, состоявшаяся в Офисе Президента, была посвящена войне в Украине.
Кроме заместителя Энтони Блинкена, участие в брифинге приняли глава ОП Андрей Ермак, госпожа США в Украине Бриджит Бринк, заместитель руководителя ОП Андрей Сибига, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий и представители военного командования.
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Стороны обсудили вызовы, связанные с агрессией России
Ермак проинформировал американских партнеров об основных событиях в Украине из-за агрессии России и выразил благодарность США за поддержку нашего государства.
Штаты не только поддерживают – Штаты уверены, что Украина, конечно, победит, и делают все для нашей победы,
– сказал он.
Андрей Ермак подчеркнул важность визита Венди Шерман в Украину, во время которого она получит информацию о ситуации в нашей стране с места событий.
В ходе брифинга представители украинской разведки и командующие войсками оперативных направлений проинформировали американскую делегацию об актуальной ситуации на фронте и потребностях подразделений Сил обороны.
Во время брифинга был заслушан доклад о работе ПВО во время новогодних праздников и 14 января, когда Россия массированно атаковала Украину. Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы восстановления поврежденных энергообъектов и мер, предпринимаемых для их защиты.
Стороны обсудили сотрудничество с международными партнерами по поддержке возобновления украинской энергетики, которым занимается помощник государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Паетт.
Ермак подчеркнул, что поддержка в восстановлении энергетической и другой критической инфраструктуры чрезвычайно важна для Украины.
Мы настроены на открытость и прозрачность всей информации, потому что сейчас мы чувствуем: когда мы вместе в этом бою, США с нами – это очень важно и приближает победу. Но, безусловно, мы стремимся одержать эту победу, не теряя наших людей, наши города и инфраструктуру,
– резюмировал руководитель Офиса Президента.
Шмыгаль встретился с заместителем Блинкена
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что во время встречи с делегацией чиновников США во главе с Венди Шерман обсудили ключевые вызовы, связанные с агрессией России.
В центре нашего внимания: поддержка людей, пострадавших в результате войны, восстановление энергетики после обстрелов, финансовая поддержка,
– отметил он.
Шмыгаль подчеркнул, что правительство рассчитывает на помощь США в восстановлении Украины.
"Ведь, прежде всего, эти средства будут направлены на восстановление жилья людей. Благодарны американским партнерам за весомую и ощутимую поддержку в борьбе с врагом", – резюмировал он.