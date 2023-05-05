На территорию Украины пытались в грузовике ввезти целый самолет

В Украину пытались ввезти целый самолет по частям. Поместили авиаборт в грузовик. Правда, это старались скрыть.

Попытку ввезти самолет разоблачили киевские таможенники. В документах отметили, что из Румынии на территорию Украины грузовым автотранспортом следовали части самолета "Cessna".

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Самолет "Cessna" якобы был в использовании, поэтому переправить должны были только фюзеляж и крылья стоимостью 9 тысяч евро. Однако при осмотре груза киевские таможенники увидели другую картину.

Это были не части самолета, а непосредственно сам самолет в частично разобранном состоянии. ️Кроме фюзеляжа и крыльев в грузовом отделе были и другие части. В частности, вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты, кресла, обшивка, двери, шасси, бортовое оборудование (приборы), обтекатели, части выхлопных систем двигателя и т.д.

Что дальше произошло с самолетом

Таким образом, груз является целым самолетом CESSNA, модель 182M, без двигателя и отдельного бортового оборудования. ️

В конце концов Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил. Самолет изъят до вынесения судом решения по делу.

Целый самолет в грузовике / Фото Киевской таможни: