Спробу ввезти літак викрили київські митники. У документах зазначили, що з Румунії на територію України вантажним автотранспортом прямували частини літака "Cessna".

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Літак "Cessna" нібито був у використанні, тому переправити мали лише фюзеляж та крила, вартістю 9 тисяч євро. Однак, під час огляду вантажу київські митники побачили іншу картину.

Це були не частини літака, а безпосередньо сам літак у частково розібраному стані. ️Крім фюзеляжа та крил у вантажному відділі були й інші частини. Зокрема, вертикальний та горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти, крісла, обшивка, двері, шасі, бортове обладнання (прилади), обтічники, частини вихлопні системи двигуна, тощо.

Що далі сталось з літаком

Таким чином вантаж є цілим літаком CESSNA, модель 182M, без двигуна та окремого бортового устаткування. ️

Зрештою, Київська митниця склала протокол про порушення митних правил. Літак вилучено до винесення судом рішення у справі.

Цілий літак у вантажівці / Фото Київської митниці: