В Украину вернули 11 детей, отца двух из них замучили россияне

2 апреля удалось вернуть 11 детей с временно оккупированных территорий, а также с территории России. Выехала и беременная, которая родила второго ребенка уже в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака и Дмитрия Лубинца.

Смотрите также Уничтоженные танки, самолеты, тысячи оккупантов: как народная разведка еВорог уже 3 года работает в оккупации

Что известно о трагических историях детей, которых вернули 2 апреля

Ранее в этот день вернули двух детей, один из которых остался сиротой. Его маму убили россияне.

Дмитрий Лубинец написал, что дети смогут расти в свободной Украине, и это невероятно ценно. Но в оккупации каждый пережил тяжелые испытания.

Среди спасенных – двое братьев 10 и 12 лет, чей отец погиб после пыток из-за проукраинской позиции. После его смерти мать окончательно решила покинуть временно оккупированную территорию вместе с сыновьями. Также был эвакуирован двухлетний ребенок вместе с беременной матерью. Женщина принципиально отказывалась получать российские документы, однако именно поэтому она не могла самостоятельно выехать из оккупации. Уже на подконтрольной территории Украины женщина родила еще одного ребенка – в безопасных условиях,

– сообщил Андрей Ермак.

Омбудсмен добавил, что оккупанты систематически запугивали эту семью и отказывали женщине в медицинской помощи, потому что та не имела российских документов. Но после возвращения в Украину женщина наконец получила помощь врачей и родила девочку.

Дети, которых вернули в Украину 2 апреля 2025 года / Фото со страницы Дмитрия Лубинца

Возраст детей – от 2 до 17 лет. Девять из них вернули с ВОТ, еще двух – из России. В оккупации семьи подвергались преследованиям, их запугивали и лишали базовых прав.

"Также вернули 11-летнего мальчика, отец которого находился в российском плену. Мальчик вместе со своей мамой все это время находился на ВОТ. Поэтому они пытались вести себя очень осторожно, ведь остерегались любого внимания от органов власти оккупанта. После освобождения мужа из плена женщина обратилась в Офис Омбудсмена с просьбой помочь выехать с ВОТ. В результате – семья на подконтрольной территории Украины и совсем скоро воссоединится", – привел приятную новость Лубинец.