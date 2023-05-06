В Украину вернули 45 защитников и защитниц "Азовстали"

Украина 6 мая вернула 42 защитника и 3 защитниц "Азовстали". Среди них – 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров.

Украина продолжает возвращать домой героев. Андрей Ермак рассказал подробности.

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Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах.

35 рядовых и сержантов, 10 офицеров. Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на "Азовстали",

– говорится в сообщении.

Герои вернулись домой / Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Ермак заявил, что среди освобожденных есть герой, который до полномасштабного вторжения был в плену 2,5 года. Туда герой попал во время Широкинской операции. Сразу после освобождения из плена герой вернулся в подразделение, а затем попал на "Азовсталь".

Также домой вернулся участник легендарной "вертолетной" миссии ГУР МО по эвакуации раненых из "Азовстали".

"Эвакуационный вертолет, в котором он находился, был сбит, но воин сумел выжить", – говорится в сообщении.

Многие вернувшиеся из плена герои имеют серьезные проблемы со здоровьем.