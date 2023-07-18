Женщина не могла должным образом ухаживать за дочерью. Тогда местный суд на время отправил девочку в приемную семью.

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Отец девочки в это время находился в Украине. Он чувствовал себя очень плохо, ведь не знал, где и как живет его дочь.

Мужчина начал действовать

Человек не растерялся и начал действовать. Дмитрий Лубинец заявил об обращении в офис. Кроме того, в Бельгии отца представлял адвокат. Мужчина пытался пересечь границу, чтобы забрать дочь, в то же время его не пропустили.

Тогда отец повторно обратился к главе Государственной пограничной службы Украины.

29 июня 2023 – счастливый день для этой семьи, ведь ювенальным судьей было принято решение о возвращении малолетнего ребенка отцу. Они счастливы вернулись домой,

– говорится в сообщении.

Украина борется за каждого своего ребенка, где бы он ни был. Украина также вернет всех детей, похищенных Россией.

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