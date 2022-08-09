Тела удалось вернуть в рамках очередной операции. Процесс проходил в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 17 своих защитников,

– говорится в сообщении.

Добавим, что операцию проводили при сотрудничестве уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко и других силовых структур Украины.

Отметим, что накануне, 26 июля, в Украину вернули 25 военных. В целом большинство возвращенных это погибшие защитники "Азовстали".