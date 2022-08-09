Тіла вдалося повернути у межах чергової операції. Процес відбувався відповідно до норм Женевської конвенції.

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Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників,

– мовиться у повідомленні.

Додамо, що операцію проводили за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.

Зауважимо, що напередодні, 26 липня, в Україну повернули 25 військових. Загалом більшість повернутих це загиблі оборонці "Азовсталі".

Останні новини про війну в Україні

За даними Генерального штабу станом на 6 годину ранку 9 серпня, російські окупанти ведуть наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Артилерійським вогнем ворог хоче витіснити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

Противник намагався здійснити розвідку боєм в районах Івано-Дар'ївки, Веселого, Яковлівки та Бахмута. Збройні Сили України вогневим ураженням змусили росіян відійти.

Також наші захисники прогнали путінських солдатів, коли ті вели наступ неподалік Зайцевого.

На Півдні українські воїни знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки.

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