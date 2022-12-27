В Украину вернули тела 42 павших защитников

В Украине удалось вернуть тела еще 42 украинских военных. Они ведали жизнь за свободу и независимость нашего государства.

Тела вернули в рамках очередной передачи тел 27 декабря. Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко пообещал, что Украина вернет домой всех своих защитников.

Важно Украина вернула домой 38 тел погибших героев

Что известно о возвращении тел погибших

Сегодня (27 декабря – 24 канал) состоялась очередная передача тел – доставили 42 погибших,

– заявили в министерстве.

Добавили, что с конца мая 2022 удалось вернуть домой в Украину 869 защитников.

Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко заверил, что они не прекращают работу по обмену.

"Несмотря на то, что процесс переговоров сложный и длительный, пытаемся его ускорять. Понимаем каждую семью, которая ждет возвращения и чествования защитников. Вернем всех", – пообещал Котенко.