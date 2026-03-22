В Украину впервые за время полномасштабной войны прибыло командование НАТО

В Украину прибыли представители военного командования НАТО во главе с Адмиралом Пьером Вандье, Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации. Они провели встречу в Офисе Президента.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса. Что обсуждали с командованием НАТО? Павел Палиса отметил, что делегация военного командования НАТО такого уровня посещает Украину впервые за время полномасштабной войны. По его словам, во время встречи стороны предметно обсудили возможность привлечения украинских военных к будущим учениям НАТО в роли условного противника (Red Team). Прошлогодний опыт участия наших подразделений показал союзникам новейшие методы ведения войны – в учебных сценариях украинские команды продемонстрировали существенное преимущество,

– добавил заместитель руководителя ОП.