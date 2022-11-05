Отменяют ли аварийные отключения света почасовые: объяснение Укрэнерго

На сегодняшний день по всей Украине вводят разные типы отключений электроэнергии. Местные облэнерго 7 областей сообщают о применении аварийных отключений, а в Укрэнерго – о применении графиков почасовых отключений.

В Укрэнерго объяснили, отменяют ли аварийные отключения света почасовые

Поэтому возникает вопрос, отменяют ли эти аварийные отключения почасовые. В Укрэнерго дали объяснения.

Читайте также Сколько могла потерять Украина из-за атак россиян на энергосистему: оценка эксперта

Энергетики объяснили, что аварийные ограничения были необходимы, поскольку увеличилась нагрузка на энергосистему. В утренние часы потребление электроэнергии было на 6,2% больше, чем в прошлую субботу, 29 октября, и на 4,4% больше, чем вчера.

В связи с этим, специалистам пришлось ввести экстренные отключения, чтобы стабилизировать энергосистему. Однако это не означает, что веерных отключений не будет.

Уважаемые потребители, обращаем ваше внимание, что введение аварийных графиков в отдельные часы не отменяет действие графиков почасовых ограничений в другие часы суток,

– сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что сегодня диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден был ввести дополнительные ограничения в формате аварийных отключений для всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Где найти графики отключения света

Графики отключения света обнародуют местные власти и распределительные компании. Сайты облэнерго можно найти в соцсетях Укрэнерго по этой ссылке.

Также графики можно найти здесь:

график отключений электроэнергии в Киевской области;

график отключений электроэнергии в Житомирской области;

график отключений электроэнергии в Черниговской области;

график отключений электроэнергии в Черкасской области;

график отключений электроэнергии в Сумской области;

график отключений электроэнергии в Харьковской области;

график отключения электроэнергии в Полтавской области.

Что делать, если нет света, газа и воды: смотрите видео