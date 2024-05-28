В Укрэнерго ответили, будут ли отключать свет 29 мая

Вечером 28 мая появилась официальная информация относительно того, ждать ли отключения света на следующий день. Пока новости отрадные, но ситуация может измениться.

Энергокомпании регулярно отвечают на вопросы украинцев относительно отключений электроэнергии. В Yasno рассказали, почему порой на графике светло-серая зона, а света нет.

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Будем ли со светом в среду

Согласно сообщению Укрэнерго, 29 мая отключения не прогнозируют. Но в ведомстве отметили: если ситуация в энергосистеме изменится и надо будет ввести ограничения, об этом сообщат дополнительно.

Если удастся пройти сутки без отключений, то это будет второй день подряд, когда украинцы со светом.

Как вообще отключают свет

Укрэнерго ежедневно информирует о том, установлены ли лимиты потребления на следующий день. А диспетчерский центр Укрэнерго каждый вечер доводит лимиты до каждого облэнерго.

В свою очередь облэнерго распределяют полученный лимит электроэнергии так, чтобы не превышать его объем в каждый час. В первую очередь заботятся, чтобы со светом были больницы, котельные, водоканалы и так далее, то есть критическая инфраструктура.

Остаток распределяют между промышленными и бытовыми потребителями в каждой области. Всех потребителей распределяют на очереди. В графике для каждой очереди указаны часы отключений в течение всех суток.

Но может быть и так, что по графику света не должно быть, а он есть. Будут ли выключать свет в часы, указанные в графике, зависит от того, превысит ли область лимит потребления. Если в часы дефицита в области будет экономное потребление и регион не будет превышать лимит, то и отключений не будет.

И наоборот: может быть ситуация, что отключений не обещали, а потом ввели. Облэнерго может применять графики почасовых отключений, если потребители превысят лимит.

Где узнать об отключении

Ситуация изменчивая: отключение могут отменить или внезапно ввести, хоть и не планировали. Поэтому очень важно следить за официальной информацией, например, телеграм-каналом Укрэнерго. Это значительно лучше, чем получать информацию из сомнительных источников.

А графики можно увидеть на сайте ДТЭК. Они не меняются, вам достаточно ввести свой адрес и сохранить страницу в закладки.

Информацию, когда именно могут быть применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.