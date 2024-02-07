В Воздушных силах завыли о нескольких группах "Шахедов" в сторону Умани. Также военные призывали оставаться в укрытиях. В то же время в местных телеграм-каналах появилась информация об активной работе ПВО, сообщает 24 Канал.
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Враг атаковал Полтавскую область "Шахедами": что известно
Тревогу в области из-за угрозы ударных дронов объявили в 0:31. По данным Воздушных сил, заходили они туда из Черкасской области и сразу взяли курс на Умань. Было по меньшей мере три группы "Шахедов".
Позже появилась информация об активной работе ПВО в Умани. В то же время, Воздушные силы призывали оставаться в укрытиях.
Отбой в Полтавской области раздался в 2:33.
Главное об атаке "Шахедами" в ночь на 7 февраля
- Первые пуски произошли примерно в 22:40 6 февраля. Сначала тревогу объявили на Юге и затем она начала двигаться на Север.
- "Шахеды" сначала в основном кружили над Кировоградской областью. Однако впоследствии долетели до Винницкой и Полтавской областей.
- Известно, что ПВО работало в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области, а также на Юге.
- Больше информации о последней атаке "Шахедами" можете прочитать по этой ссылке.