У Повітряних силах завили про кілька груп "Шахедів" у бік Умані. Також військові закликали залишатися в укриттях. Водночас у місцевих телеграм-каналах з'явилася інформація про активну роботу ППО, повідомляє 24 Канал.

До теми У Кіровоградській, Дніпропетровській і Полтавській області вибухи: ППО працює по "Шахедах"

Ворог атакував "Полтавщину" Шахедами: що відомо

Тривогу в області через загрозу ударних дронів оголосили о 0:31. За даними Повітряних сил, заходили вони туди з Черкащини та одразу взяли курс на "Умань". Було щонайменше три групи "Шахедів".

Згодом з'явилася інформація про активну роботу ППО в Умані. Водночас Повітряні сили закликали залишатися в укриттях.

Відбій на Полтавщині пролунав о 2:33.

Зауважимо! Ворог б'є по Умані не вперше. В місто прилітали як "Шахеди", так і ракети. Остання серйозна атака була восени 2023 року. Тоді в Умані загорілося зерносховище та постраждали два об'єкти колишньої нафтобази.

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