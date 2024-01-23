На автобусной остановке в Черкасской области мужчина ранил военного ножом

Местный житель на автобусной остановке в Умани Черкасской области ранил военного ножом. Инцидент произошел на фоне ссоры.

Соответствующую информацию сообщила журналистам спикер Черкасской областной прокуратуры Богдан Кулик. Она подчеркнула, что нападающему уже сообщили о подозрении.

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Что известно об инциденте в Умани

По информации следствия, мужчина возле автобусной остановки в Умани начал ссориться с 32-летним военнослужащим.

В ходе конфликта достал нож и ударил военного в живот. После совершенного исчез,

– заявила Богдана Кулик.

По данным прокуратуры, пострадавший военнослужащий получил телесные повреждения. В частности, у него проникающее ранение живота без повреждения органов брюшной полости. Он находится в больнице.

"Подозреваемым оказался 39-летний житель Умани. Ему сообщили о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения", – отметила спикер Черкасской областной прокуратуры.

Она уточнила, что говорится о части 1 статьи 121 уголовного кодекса, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, или повлекшее утрату любого органа или его функций, увечье половых органов, психическую болезнь или другое расстройство здоровья, связанное со стойкой потерей трудоспособности не менее чем на одну треть, или прерывание беременности, или непоправимое изуродование лица. Согласно ей, задержанному грозит 5 – 8 лет тюрьмы.

В прокуратуре заверили, что подозреваемому уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

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