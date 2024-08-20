В УПЦ МП отреагировали на принятие законопроекта против них: вспомнили о "коммунистическом прошлом"

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада приняла историческое решение о запрете УПЦ МП. Церковники уже отреагировали и заявили о манипуляциях. Они считают себя представителями "истинной церкви".

Общество довольно решением Верховной Рады и шутит, что уже можно ставить свечки. В то же время это только первый шаг, ведь закон вступит в силу чуть позже.

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Как в УПЦ МП реагируют на запрет

Председатель информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент дал комментарий журналистам hromadske.

Украинская православная церковь и в дальнейшем будет жить как истинная церковь, признанная подавляющим большинством практикующих украинских верующих и поместных церквей мира. Это объективная вещь. Любые попытки запретить объективную вещь приведут лишь к дискредитации, в том числе и международной, тех, кто это захочет как-то реализовать,

– сказал митрополит.

По его словам, закон, за который проголосовали депутаты, касается не столько церкви, сколько ее имущества. И это якобы напоминает исторические параллели с коммунистическим прошлым.

Также Климент заявил: хотя законопроект №8371, "возможно, и запрещает УПЦ МП", но Украинская православная церковь не имеет приставки "МП".

"Он также отметил, что этот закон касается религиозных организаций, которые аффилированы с зарубежными центрами. По словам архиерея, УПЦ не имеет административных связей с зарубежными центрами, а если же ее кто-то будет в этом обвинять – это будет "исключительно манипулятивно", поскольку не существует ни одного украинского документа, который бы это подтверждал", – цитируют церковника журналисты.

Относительно возможного объединения с ПЦУ Климент заявил: "УПЦ неоднократно призывала ПЦУ к поискам путей объединения украинского православия", но якобы "ничего адекватного в ответ" не услышали.