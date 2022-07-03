Протесты набирают обороты: в Узбекистане силовики жестко задерживают людей

В Узбекистане продолжаются масштабные протесты. В республике Каракалпакстан 3 июля силовики начали жестко задерживать протестующих.

Местные СМИ пишут, мол, власти локально "работают" в отношении протестующих. Сообщения о задержании были с первого дня протестов.

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Однако в сети появились видео, как правоохранители применяют силу к митингующим. Они жестко заламывают их. При этом на записи есть как мужчины, так и женщины.

Кстати, количество задержанных – неизвестно.

Протесты в Узбекистане: что известно

На протесты люди стали выходить 1 июля. Причиной беспорядков стало недовольство конституционной реформой. Власти Узбекистана хотели забрать из описания республики слово "суверенная" и лишить ее прав через референдум выйти из состава государства.

Однако также сыграло роль задержания местного журналиста Даулетмурата Тажимуратова. Впоследствии его отпустили.

Митинги начались в нескольких городах в республике Каракалпакстан: Нукус, Чимбаи, Муйнаке. Там отключили интернет, а мобильная связь работает с перебоями.

Власти обвиняют протестующих в попытке переворота. Даже закрыли часть границы с Казахстаном.

Для подавления протестов в регионе ввели чрезвычайное положение, которое продлится с 3 июля по 2 августа.

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