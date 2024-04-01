В Ужгороде зацвели сакуры: где полюбоваться этими хрупкими цветами
В понедельник, 1 апреля, стало известно, что на Закарпатье расцвели сакуры. Совсем скоро Ужгород погрузится в розовую сказку, поэтому 24 Канал показывает карту, где можно посмотреть на японские вишни.
В конце марта Украину накрыла летняя жара, а вместе с ней и пыль из Сахары. Синоптики предупредили, что это не пылевая буря, а украинцы уже успели сделать мемы о пыли из Сахары. Поэтому пока плодовые деревья не расцвели массово, в сети распространяются фото неба во мгле.
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Как долго будут цвести сакуры в Ужгороде
Известно, что весной в Ужгород едут, чтобы полюбоваться сакурами. Деревья только начали цвести – именно так, как и обещали агрометеорологи.
Заведующая сектором агрометеорологии Закарпатского областного гидрометцентра Оксана Куклишин объясняет: начало цветения сакур каждый раз зависит от погоды и температур. В этом году массовое цветение ожидается до середины апреля, оно продлится 7 – 10 дней. К маю сакуры уже отцветут.
По мнению известного туризмоведа и "профессора из окопа" Федора Шандора, пик цветения сакур в Ужгороде придется на 6 – 7 апреля, то есть уже на ближайшие выходные.
Заведующая сектором агрометеорологии Закарпатского областного гидрометцентра Оксана Куклишин рассказала, что февраль был аномально теплым. Но в дальнейшем не ожидают аномально высоких температур, поэтому цветение сакуры будет умеренным.
Где искать сакуру в Ужгороде
Ряд краеведческих сайтов называет такие адреса:
- район Малый Галагов;
- Киевская и Православная набережные;
- проспект Свободы;
- улицы Марии Заньковецкой и Михаила Грушевского;
- Ужгородский замок.
Но, конечно же, мест цветения сакур значительно больше. Краевед Александр Богданов создал целую карту сакур в Ужгороде.
Карта цветения сакур в Ужгороде / Краевед Александр Богданов