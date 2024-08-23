"Метод борьбы от Тищенко": в Ужгороде задержали вооруженных мужчин, которые напали на колл-центр

В центре Ужгорода 6 вооруженных мужчин ворвались в колл-центр и начали угрожать работникам, требуя у них деньги. Сотрудники офиса сразу вызвали полицию и сообщили о нападении.

Депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола в сети опубликовал фотографии с места событий и рассказал детали. Он отметил, что нападавшие действовали по "методу Тищенко", однако он не сработал.

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Вооруженные мужчины напали на офис в Ужгороде

В центре Ужгорода 6 вооруженных мужчин в военной форме пришли в помещение колл-центра и спровоцировали конфликт. Неизвестные под видом борьбы с преступностью решили напугать работников офиса и одновременно – заработать денег.

Так, 6 мужчин вошли в офис, в котором, по их информации, якобы работает мошеннический колл-центр. Они ворвались в здание и начали говорить, что работники колл-центра занимаются "очень плохими делами", а потому – они не дадут возможности им функционировать. Однако, после долгой речи, нападающие решили сообщить, что "готовы закрыть глаза на их очень плохие дела за определенную сумму денег".

Однако работники офиса вызвали полицию, и тогда мужчины начали убегать. На их машину дали ориентировку и вскоре их задержали.

Метод "борьбы" с колл-центрами позаимствованный от Николая Тищенко не сработал. На лиц открыто уголовное производство,

– добавил Глагола.

В Ужгороде задержали вооруженных мужчин / Фото Виталия Глаголы

Пресс-секретарь полиции Закарпатской области Анна Дан в комментарии ZAXID.NET сообщила, что правоохранители устанавливают все детали инцидента.

"На линию 102 поступил вызов о нападении на офисное помещение. Полиция выехала на отработку, все обстоятельства выясняются", – отметила Анна Дан.