Подросток вбежал головой в дорожный знак и согнул его: момент попал на видео

В Ужгороде подросток решил проявить чудеса скорости и вбежал головой в дорожный знак. Тот не выдержал и согнулся. Видео было опубликовано в сети.

Видео завирусилось в тиктоке. Украинцы удивляются и возмущаются: зачем нужно было такое делать, сообщает 24 Канал.

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Детали инцидента – пока неизвестны. Информации, что теперь будут делать со знаком, тоже не публиковали.

Подросток вбежал головой в дорожный знак: смотрите видео из сети

Людей призывают такого не делать и не наносить вреда городам ради хайпа в интернете.

Дедушка обокрал подростка во время экскурсии

Патрульная полиция Львовской области сообщила, что во Львове пожилой мужчина обокрал подростка во время экскурсии. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что обокрали его сына. Исчезла верхняя одежда, смартфон и смарт-часы парня.

Патрульные отслеживали телефон по геолокации, к сожалению, связь время от времени исчезала. Вдруг мобильный зафиксировал на перекрестке улиц Выговского – Любинской. Похожую личность патрульные Олег Грец и Владимир Гриник обнаружили в маршрутке,

– рассказали правоохранители.

Вещи парня обнаружили у 85-летнего мужчины. Пенсионеру грозит ответственность по статье о краже, совершенной в условиях военного положения.