Не будет зависеть от масштабов поражения: Вашингтон обещает жесткий ответ на ядерный удар России
Источник:CNN
Вашингтон не потерпит никаких российских ядерных атак. Ответ будет жестким и не будет зависеть от масштабов поражения.
Соответствующее заявление сделал Джейк Салливан – советник по национальной безопасности США. Он ответил на вопросы журналиста.
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Салливан отметил, что в случае применения ядерного оружия США не будут учитывать масштаб поражения. Ответ будет жестким и однозначным.
В целом советник по национальной безопасности США подчеркнул, что мнение об определенных различиях в применении ядерного оружия – опасно.
Применение ядерного оружия на поле боя в Украине является применением ядерного оружия на поле боя в Украине,
– заявил Салливан.
В ОП заявили о "резком снижении ядерной угрозы" со стороны России
В Офисе Президента заявили, что сейчас "резкое снижение ядерной угрозы" со стороны России. Страна-оккупант понимает, что в случае применения ядерного оружия получит ответ. В Кремль поступают ответные сигналы.
Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – отметил, что сейчас Россия постепенно уменьшает свои риторические угрозы ядерным оружием.
Предупреждающие заявления уже прозвучали от:
- Джо Байдена – президента США;
- Йенса Столтенберга – генерального секретаря НАТО;
- Антониу Гутерриша – генсека ООН.
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