В Ватикане прокомментировали заявления Папы Римского о "величии" России. В пресс-центре заявили, что его, мол, не так все поняли.

Директор Ватиканского пресс-центра Маттео Бруни, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, какое намерение Папа "вкладывал" в обращении к россиянам.

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В Ватикане прокомментировали слова Папы

Маттео Бруни заявил, что Папа только хотел поощрить российскую молодежь "хранить и развивать позитивное, что есть в большом русском культурном и духовном наследии". И, мол, это никак не превозносит империалистов, которых он упомянул во время речи.

В своем приветствии, обращенном на днях к некоторым молодым русским католикам, как видно из контекста, в котором он его произнес, Папа намеревался поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом русском культурном и духовном наследии, и отнюдь не превозносить империалистическую логику и правителей, упоминаемых для обозначения определенных исторических периодов,

– заявил Маттео Бруни.

Очевидно, в Ватикане не понимают, что русское "культурное и духовное наследие" построено на крови других народов, в частности, украинцев. И исторические периоды, которые упомянул Папа Франциск, были периодами террора и подавления украинской культуры и нации.

При этом следует отметить, что в России очень рады словам Папы Римского. В частности, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "очень хорошо", что понтифик знает российскую историю. И что это "наследие" действительно нужно доносить до молодежи.

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