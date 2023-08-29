Искал "позитив" в российской культуре: в Ватикане постарались объяснить скандальные слова Папы
Источник:Vatican News
В Ватикане прокомментировали заявления Папы Римского о "величии" России. В пресс-центре заявили, что его, мол, не так все поняли.
Директор Ватиканского пресс-центра Маттео Бруни, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, какое намерение Папа "вкладывал" в обращении к россиянам.
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В Ватикане прокомментировали слова Папы
Маттео Бруни заявил, что Папа только хотел поощрить российскую молодежь "хранить и развивать позитивное, что есть в большом русском культурном и духовном наследии". И, мол, это никак не превозносит империалистов, которых он упомянул во время речи.
В своем приветствии, обращенном на днях к некоторым молодым русским католикам, как видно из контекста, в котором он его произнес, Папа намеревался поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом русском культурном и духовном наследии, и отнюдь не превозносить империалистическую логику и правителей, упоминаемых для обозначения определенных исторических периодов,
– заявил Маттео Бруни.
Очевидно, в Ватикане не понимают, что русское "культурное и духовное наследие" построено на крови других народов, в частности, украинцев. И исторические периоды, которые упомянул Папа Франциск, были периодами террора и подавления украинской культуры и нации.
При этом следует отметить, что в России очень рады словам Папы Римского. В частности, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "очень хорошо", что понтифик знает российскую историю. И что это "наследие" действительно нужно доносить до молодежи.
Главное о скандале с Папой Римским
- 25 августа во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге понтифик по видеомосту обратился к россиянам. Понтифик назвал русскую культуру "великой" и прославлял Петра I и Екатерину I, которые уничтожали украинцев и преследовали Католическую церковь. Также Папа поблагодарил жителей страны-агрессора за их "способ быть россиянами".
- В МИД Украины подчеркнули, что такой же империалистической пропагандой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел. А миссия Папы Римского должна наоборот состоять в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства.
- Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав заявил, что надеется на то, что слова понтифика были озвучены "спонтанно, без всяких попыток исторических оценок". И тем более без "поддержки империалистических амбиций России". Он заявил, что ожидает от Святого Престола объяснения этой ситуации.
- Любопытно, что Апостольская Нунциатура в Украине назвала заявления Папы "неправильной интерпретацией", однако видео с обращением Папы к россиянам есть в сети. Также на официальном сайте Ватикана Vatican News разместили текст обращения понтифика к российской католической молодежи, но цитата о "величии" Российской империи в нем отсутствует.